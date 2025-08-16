Ричмонд
В Португалии сняли на видео второй за неделю огненный смерч

Смерч был снят на камеру в ночь на 15 августа, в районе Агиар-да-Бейра.

Источник: Аргументы и факты

В Португалии на фоне распространения лесных пожаров на видео попал второй за неделю огненный смерч. Соответствующие кадры опубликовал сайт Notícias ao Minuto.

По его данным, смерч был снят на камеру в ночь на 15 августа, в районе Агиар-да-Бейра. Возгорание, в ходе которого сформировался огненный вихрь, начался за два дня до этого в муниципалитете Сатан в составе округа Визеу. В минувшие выходные такой же смерч сняли на видео в поселке Моймента-да-Бейра.

Как отмечается в публикации, до начала следующей недели в стране продлен режим повышенной готовности из-за пожаров. По данным на 14 августа от огня пострадали около 75 тыс. га территории. Бывший мэр города Вила-Франка-ду-Деан Карлуш Дамасу получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 13 человек. Восемь человек погибли в зоне пожара «Итон».