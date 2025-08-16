В Португалии сняли на видео второй за неделю огненный смерч

По его данным, смерч был снят на камеру в ночь на 15 августа, в районе Агиар-да-Бейра. Возгорание, в ходе которого сформировался огненный вихрь, начался за два дня до этого в муниципалитете Сатан в составе округа Визеу. В минувшие выходные такой же смерч сняли на видео в поселке Моймента-да-Бейра.