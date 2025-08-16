Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: российские войска освободили два населенных пункта

Российские войска освободили населенные пункты Колодези в Донецкой Народной Республике и Вороное в Днепропетровской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Российские войска освободили два населенных пункта.

Российские войска освободили населенные пункты Колодези в Донецкой Народной Республике и Вороное в Днепропетровской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Российские войска освободили населенные пункты Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области», — говорится в сообщении Минобороны. Информация появилась в telegram-канале ведомства.

До этого российские военные сообщали об освобождении населенного пункта Александро-Калиново, а также Зеленой Долины и села Толстой в Донецкой Народной Республике. Операции проводились силами различных группировок войск, а наступление российских войск в этом направлении продолжается.