Главы МИД Турции и России обсудили встречу Путина и Трампа

Ранее, 7 августа, Сергей Лавров и Хакан Фидан уже обсуждали по телефону переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине, сосредоточив внимание на состоянии диалога между Москвой и Киевом. Тогда же США заявили, что ключевым вопросом для достижения мира является решение территориальных споров. Турция продолжает предлагать свои услуги посредника, подчеркивая важность дипломатических усилий.