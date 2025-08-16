Протесты за свободу Гуцул и против проевропейской власти: захватывающие кадры из столицы Молдовы. Фоторепортаж

Позже против Гуцул начался длительный судебный процесс, и 5 августа 2025 года кишиневский суд назначил ей семь лет лишения свободы с немедленным приведением приговора в исполнение по обвинению в якобы нелегальном финансировании на выборах главы Гагаузии. Сама Гуцул охарактеризовала этот вердикт как «политическую расправу, осуществленную по указанию высшего руководства», подчеркнув свое намерение отстаивать свое доброе имя и добиваться справедливости. Она также обвинила президента страны Майю Санду в использовании репрессивных методов для подавления оппозиции. В день оглашения приговора у здания суда собрались жители автономии, чтобы выразить поддержку Гуцул, членам семьи осужденной не разрешили присутствовать на заседании. 13 августа к защите интересов Евгении Гуцул подключились международные адвокаты.