Протесты за свободу Гуцул и против проевропейской власти: захватывающие кадры из столицы Молдовы. Фоторепортаж

Полиция задерживает митингующих, выступающих за освобождение Гуцул.
В Кишиневе, столице и крупнейшем городе Молдовы, собрались протестующие. Они недовольны правящим в республике проевропейским режимом партии «Действие и солидарность» и хотят поддержать местного политика Евгению Гуцул. Подробнее о том, что происходит в молдавской столице, и фотографии протестов — в фоторепортаже URA.RU.
Акция была анонсирована лидером блока «Победа» Иланом Шором. Гуцул была политсекретарем этого блока, который обвинялся в связях с Россией. Протесты планировалось провести в центре Кишинева, однако в этот же день на площади Великого национального собрания власти организовали выставку силовых ведомств.
Тогда протестующие решили собраться на привокзальной площади и попытались устроить там палаточный городок. Но на место прибыла полиция, оцепила вокзал для всех людей, сломав палатки, схватила и силой вывела некоторых митингующих. Многие были задержаны без объяснения причин — полиция просто грубо пыталась вытолкнуть участников протеста. Также полицейские призвали лидеров протестов унять митингующих и отправить их по домам. Среди задержанных оказались люди в костюмах Пикачу, Лабубу и других животных.
«Не только жителей Гагаузии, но и автобусы по всей стране задерживали и не пускали в Кишинев. Власть настолько в агонии, что уже своего народа боится», — рассказал активист Михаил Влах, его слова передает «Mail. Новости». Полиция запретила проведение акции протеста. Манифестанты же выразили еще большее недовольство действиями властей — они настаивают на своем праве свободно передвигаться по городу. Ситуация остается напряженной.
Мужчина с плакатом «Позор тем, кто выполняет преступные приказы!» DUMITRU DORU/EPA/TASSПротестующие собрались на привокзальной площади DUMITRU DORU/EPA/TASSНа место прибыла полиция и начала массово задерживать митингующих DUMITRU DORU/EPA/TASSЛюди выступают против проевропейского режима партии «Действие и солидарность» DUMITRU DORU/EPA/TASSПолицейские призвали лидеров протестов унять митингующих и отправить их по домам DUMITRU DORU/EPA/TASSПротестующие поддерживали Гуцул, главу Гагаузии, осужденную 5 августа DUMITRU DORU/EPA/TASSВласть настолько в агонии, что уже своего народа боится, сообщил один из активистов DUMITRU DORU/EPA/TASSМанифестанты все больше недовольны действиями властей DUMITRU DORU/EPA/TASSСитуация в Кишиневе остается напряженной DUMITRU DORU/EPA/TASS.
Гуцул выступала за более тесные связи между Молдовой и Россией, о чем заявила после вступления в должность главы Гагаузии — автономии на юго-востоке республики, созданного в 1994 году. Политик подчеркивала, что не собирается выводить Гагаузию из состава Молдовы, просила у Москвы поставок газа по специальным ценам. Однако ее не раз обвиняли в связях с РФ, а ее визит в Сочи в 2024 году и встречу с российским президентом Владимиром Путиным молдавские власти расценили как поддержку спецоперации.
Позже против Гуцул начался длительный судебный процесс, и 5 августа 2025 года кишиневский суд назначил ей семь лет лишения свободы с немедленным приведением приговора в исполнение по обвинению в якобы нелегальном финансировании на выборах главы Гагаузии. Сама Гуцул охарактеризовала этот вердикт как «политическую расправу, осуществленную по указанию высшего руководства», подчеркнув свое намерение отстаивать свое доброе имя и добиваться справедливости. Она также обвинила президента страны Майю Санду в использовании репрессивных методов для подавления оппозиции. В день оглашения приговора у здания суда собрались жители автономии, чтобы выразить поддержку Гуцул, членам семьи осужденной не разрешили присутствовать на заседании. 13 августа к защите интересов Евгении Гуцул подключились международные адвокаты.
В июле Центральная избирательная комиссия Молдовы отказала избирательному блоку «Победа» в регистрации для участия в парламентских выборах, намеченных на сентябрь. Причиной такого решения стали якобы выявленные нарушения в оформлении документов и несоответствие требованиям избирательного законодательства.
В последние годы власти Молдовы усилили давление на оппозиционные силы: против ряда политиков возбуждаются уголовные дела, а некоторых задерживают в аэропорту из-за их поездок в Россию. Чтобы ограничить участие оппозиционных кандидатов в избирательном процессе, правящая партия выступает за расширение полномочий спецслужб под предлогом борьбы с так называемой «избирательной коррупцией». Кроме того, ограничения затрагивают и Молдавскую православную церковь.
Протестные настроения среди населения усиливаются на фоне продолжающегося экономического спада. В стране уже несколько лет наблюдается затяжной кризис: в 2022 году уровень инфляции достиг рекордных 30,2%. Несмотря на то, что к концу 2023 года властям удалось снизить инфляцию до 7%, в 2025 году, на фоне роста цен на энергоресурсы, экономика вновь столкнулась с серьезными трудностями.