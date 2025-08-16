Водитель тягача не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение в Минске

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пр. Пушкина в Минске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием седельного тягача МАЗ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
«25-летний водитель седельного тягача МАЗ с полуприцепом, двигаясь по пр. Пушкина вблизи дома № 34 не учел погодные условия, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на бордюрный камень и дорожное ограждение», — отметили в ведомстве.
В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, пострадавших нет. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска.
Госавтоинспекция напоминает, что при выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения. -0-