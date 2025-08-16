Водитель тягача не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение в Минске

Госавтоинспекция напоминает, что при выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения. -0-