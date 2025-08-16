Путин озвучил позицию по Крыму, а Зеленский выпрашивает у ЕС санкции: события после встречи лидеров США и РФ

Лидеры ЕС обсуждают безопасность Украины, а в США настаивают, чтобы она пошла на уступки.
Ряд иностранных СМИ анонсировали важные мероприятия на уровне глав европейских государств, а также озвучили предполагаемые условия сделки по Украине после встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске 15 августа. Пока Киев настаивает на дальнейших санкциях против РФ, лидеры ЕС решают, как обеспечить поддержку его шаткого положения на мировой арене. О том, к каким шагам готовы союзники, читайте в материале URA.RU.
Европейские лидеры определятся с перспективами по Украине.
Руководители стран Европы 17 августа проведут встречу перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом пишет британское издание The Guardian. Лидеры «Коалиции желающих» соберутся в режиме видеоконференции.
Встречу организуют под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Участники планируют обсудить дальнейшие шаги поддержки Киева. Ожидается, что по итогам видеоконференции стороны могут выпустить совместное заявление.
Донбасс может стать отправной точкой для достижения мира.
Американский лидер Дональд Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что его российский коллега Владимир Путин настаивает на полном выводе украинских войск с территории Донбасса. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Трамп подчеркнул, что решение по поводу территорий Украина должна принимать самостоятельно. Источники New York Times добавили, что в ходе переговоров с европейскими лидерами Трамп выразил мнение, что признание Киевом всего Донбасса российским может ускорить достижение мира.
Фактически глава Белого дома поддержал план Путина о передаче подконтрольной Украине части Донбасса как условия мирного соглашения. Между тем Зеленский отверг предложение Трампа о передаче Киевом Москве всей территории Донбасса.
Киев отчаянно настаивает на дальнейших антироссийских санкциях.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество усилить антироссийские санкции, если лидер РФ Владимир Путин откажется участвовать в трехсторонней встрече. Политик также заявил, что Киев продолжит консультироваться с западными партнерами по вопросам дальнейшего давления на РФ и расширения коалиции стран.
В свою очередь, Евросоюз намерен сохранить действующие антироссийские санкции и готовится к введению новых экономических ограничений. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров ЕС.
Украина останется под протекцией союзников.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что президент США Дональд Трамп поддержал идею предоставления Украине гарантий безопасности, аналогичных статье 5 Устава НАТО. Отправной точкой предложения является определение положения о коллективной безопасности, которое позволило бы Киеву воспользоваться поддержкой всех ее партнеров, включая Соединенные Штаты, готовых вмешаться в случае повторной эскалации конфликта.
Мелони отметила, что итальянская инициатива предусматривает формирование системы коллективных обязательств между странами-партнерами Украины. Ранее Рим также выступил с предложением распространить условия о коллективной обороне на Украину без приема страны в НАТО.
Путин требует признания территорий российскими.
Президент России Владимир Путин выдвинул условие Соединенным Штатам для начала переговоров по Украине — признание вхождения украинских территорий, включая Крым, в состав РФ. Об этом утверждает издание Axios.
По данным Axios, в ходе переговоров российская сторона предложила заморозить линию фронта в Запорожской и Херсонской областях. В обмен президент России потребовал вывода ВСУ из Донецка.