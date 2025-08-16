Путин озвучил позицию по Крыму, а Зеленский выпрашивает у ЕС санкции: события после встречи лидеров США и РФ

Ряд иностранных СМИ анонсировали важные мероприятия на уровне глав европейских государств, а также озвучили предполагаемые условия сделки по Украине после встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске 15 августа. Пока Киев настаивает на дальнейших санкциях против РФ, лидеры ЕС решают, как обеспечить поддержку его шаткого положения на мировой арене. О том, к каким шагам готовы союзники, читайте в материале URA.RU.