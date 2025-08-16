Ричмонд
В Венгрии отреагировали на встречу Путина и Трампа на Аляске

Состоявшийся на Аляске саммит президентов России и США поспособствует урегулированию конфликта на Украине, если Европа этому не помешает. Такое мнение высказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто выразил надежду на мир.

«Мы, венгры, искренне надеемся, что вчерашние переговоры приведут к миру, и в то же время надеемся, что на этот раз не повторится то, что произошло три с половиной года назад: тогда западноевропейцы сорвали мирное соглашение [между Россией и Украиной] в Стамбуле. Было бы хорошо, если бы на этот раз процесс, начатый на Аляске, не был прерван!» — написал глава МИД Венгрии в соцсети Facebook (запрещена в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто также отметил, что Венгрия на протяжении трех с половиной лет выступает за немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров, подчеркивая, что найти решение конфликта можно только дипломатическим путем. По его словам, страна сталкивается с последствиями войны — ростом цен на энергоносители, инфляцией и давлением со стороны Брюсселя, который, по мнению венгерских властей, стремится вовлечь страну в конфликт.

Ранее Петер Сийярто уже обвинял руководство Евросоюза в попытках сорвать переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, отмечая, что в ЕС есть сторонники военного подхода, препятствующие мирному процессу. Венгрия неоднократно подчеркивала свою поддержку мирных инициатив и заявляла о готовности противостоять вмешательству Брюсселя в диалог между Россией и США.

