Сийярто выразил надежду на мир.
Состоявшийся на Аляске саммит президентов России и США поспособствует урегулированию конфликта на Украине, если Европа этому не помешает. Такое мнение высказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Мы, венгры, искренне надеемся, что вчерашние переговоры приведут к миру, и в то же время надеемся, что на этот раз не повторится то, что произошло три с половиной года назад: тогда западноевропейцы сорвали мирное соглашение [между Россией и Украиной] в Стамбуле. Было бы хорошо, если бы на этот раз процесс, начатый на Аляске, не был прерван!» — написал глава МИД Венгрии в соцсети Facebook (запрещена в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).
Сийярто также отметил, что Венгрия на протяжении трех с половиной лет выступает за немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров, подчеркивая, что найти решение конфликта можно только дипломатическим путем. По его словам, страна сталкивается с последствиями войны — ростом цен на энергоносители, инфляцией и давлением со стороны Брюсселя, который, по мнению венгерских властей, стремится вовлечь страну в конфликт.
Ранее Петер Сийярто уже обвинял руководство Евросоюза в попытках сорвать переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, отмечая, что в ЕС есть сторонники военного подхода, препятствующие мирному процессу. Венгрия неоднократно подчеркивала свою поддержку мирных инициатив и заявляла о готовности противостоять вмешательству Брюсселя в диалог между Россией и США.