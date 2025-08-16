В Венгрии отреагировали на встречу Путина и Трампа на Аляске

«Мы, венгры, искренне надеемся, что вчерашние переговоры приведут к миру, и в то же время надеемся, что на этот раз не повторится то, что произошло три с половиной года назад: тогда западноевропейцы сорвали мирное соглашение [между Россией и Украиной] в Стамбуле. Было бы хорошо, если бы на этот раз процесс, начатый на Аляске, не был прерван!» — написал глава МИД Венгрии в соцсети Facebook (запрещена в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).