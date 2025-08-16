Мощный пожар произошел около станции Щербинка в Москве

Мощный пожар произошел на Люблинской улице в Щербинке — огонь охватил территорию площадью около 500 квадратных метров. Об этом в субботу, 16 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в городских оперативных службах.
Представители Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) прибыли на место случившегося. Предварительно, внутри могут находиться люди. По данным Telegram-канала Shot, возгорание произошло в букмекерской конторе, Telegram-канал Baza в свою очередь утверждает, что огонь также охватил пекарню.
Днем в городе Видном произошел крупный пожар на мусороперерабатывающем заводе. На месте происшествия работали 30 специалистов и семь единиц техники. Площадь локализованного возгорания составила две тысячи квадратных метров.
Ранее пожар и последующий взрыв случились в одном из производственных помещений на фабрике «Эластик» в Рязанской области. По предварительной информации, причиной стало нарушение техники безопасности.
Позже глава региона Павел Малков уточнил, что в результате детонации пять человек погибли, еще более сотни — пострадали. В МЧС позже сообщили, что в результате трагедии в Рязанской области число жертв возросло до 11 человек.