На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3

Ранее сообщалось о землетрясении у берегов Северных Курил. По данным сейсмологов, подземные толчки магнитудой 5,1 в акватории Тихого океана. Согласно оперативным данным, землетрясение произошло 15 августа в 10:12 по местному времени (02:12 мск).