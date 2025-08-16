Ричмонд
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3

Эпицентр землетрясения располагался в 469 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Источник: Аргументы и факты

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3 в Камчатском крае. По данным регионального филиала Геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения располагался в 469 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Очаг сейсмического события находился на глубине 28,6 километра. Информация о возможных последствиях или пострадавших на момент публикации не поступала.

Ранее сообщалось о землетрясении у берегов Северных Курил. По данным сейсмологов, подземные толчки магнитудой 5,1 в акватории Тихого океана. Согласно оперативным данным, землетрясение произошло 15 августа в 10:12 по местному времени (02:12 мск).

Эпицентр сейсмического события располагался в 127 км к востоку от Северо-Курильска на острове Парамушир.

