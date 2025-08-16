В Италии раскрыли смысл встречи Путина и Трампа

Ранее подготовка к личной встрече Путина и Трампа вызвала значительный отклик в международном сообществе: в Госдуме подчеркивали, что прямой диалог лидеров может способствовать деэскалации украинского конфликта и открыть новые возможности для сотрудничества между Россией и США. На фоне переговоров западные политики также обсуждали перспективу расширения формата до трехстороннего саммита с участием Владимира Зеленского.