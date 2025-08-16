В Италии раскрыли смысл встречи Путина и Трампа

Сближение США и России поставит ЕС перед трудным выбором.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон стала поворотным моментом в американо-российских отношениях. Возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном — необходимое условие для поиска решения по Украине, что неизбежно поставит ЕС перед сложным выбором. Об этом заявил профессор университета Урбино Игорь Пелличчари.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп объяснил Зеленскому условия мира с Россией: что случилось после переговоров с Путиным.
«Европе придется пересматривать свою стратегию после лет жесткой риторики в адрес России. Вероятный сценарий — заморозка конфликта: прекращение огня без мирного договора, что позволит ЕС сохранить лицо, но фактически признать текущие линии фронта», — сказал Пелличчари. Его слова передает РИА Новости.
Как полагает эксперт, такой подход даст европейским политикам время для адаптации к новой реальности, где США и Россия определяют ключевые параметры безопасности. На переговорах, длившихся почти три часа, украинский вопрос стал центральным: Путин отметил установление рабочего контакта с Трампом, а американский лидер допустил возможность компромиссов.
Ранее подготовка к личной встрече Путина и Трампа вызвала значительный отклик в международном сообществе: в Госдуме подчеркивали, что прямой диалог лидеров может способствовать деэскалации украинского конфликта и открыть новые возможности для сотрудничества между Россией и США. На фоне переговоров западные политики также обсуждали перспективу расширения формата до трехстороннего саммита с участием Владимира Зеленского.