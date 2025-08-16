CNN: саммит между РФ, Украиной и США начнут готовить после встречи Трампа и Зеленского

Подготовка к проведению саммита между Россией, США и Украиной будет начата только при условии успешного исхода переговоров между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, которые запланированы на 18 августа в Белом доме. Об этом сообщил телеканал CNN.