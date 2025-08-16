Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: саммит между РФ, Украиной и США начнут готовить после встречи Трампа и Зеленского

Подготовка к проведению саммита между Россией, США и Украиной будет начата только при условии успешного исхода переговоров между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, которые запланированы на 18 августа в Белом доме. Об этом сообщил телеканал CNN.

Подготовка саммита начнется после встречи Зеленского и Трампа.

Подготовка к проведению саммита между Россией, США и Украиной будет начата только при условии успешного исхода переговоров между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, которые запланированы на 18 августа в Белом доме. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Администрация Трампа рассматривает возможность организации трехстороннего саммита уже 22 августа. Если Трамп и Зеленский достигнут прогресса на переговорах, Белый дом приступит к подготовке саммита с участием России», — уточнил один из собеседников телеканала CNN.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что Дональд Трамп рассчитывает на проведение трехстороннего саммита с Россией и Украиной для урегулирования конфликта, однако детали и сроки обсуждались неофициально. Предыдущие попытки организации подобных встреч вызывали обеспокоенность Киева, особенно на фоне заявлений Трампа о возможных территориальных уступках и отсутствии Украины на переговорах с Россией.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше