Стало известно, кого рассматривают в качестве гаранта безопасности Украины

Ранее иностранные СМИ предполагали, что на саммите в Аляске президент США Дональд Трамп предложил России предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава НАТО, но без вступления страны в альянс. Москва якобы выразила готовность обсуждать такие меры при условии отказа Киева от членства в НАТО, а детали возможного механизма коллективных гарантий обсуждались с участием европейских лидеров, Украины и генсека НАТО. Официально такая информация не подтверждалась, а Россия неоднократно подчеркивала, что сохраняет прежние цели СВО и стремится к их достижению.