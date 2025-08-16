Ричмонд
Стало известно, кого рассматривают в качестве гаранта безопасности Украины

Китай рассматривался в качестве одного из возможных гарантов безопасности Украины на прошедшем саммите России и США на Аляске. Об этом сообщает портал Axios.

Трамп и Путин рассматривали Китай, как гарант безопасности на Украине.

«В ходе обсуждения вопроса гарантий безопасности для Украины представители сторон упомянули КНР как потенциального участника международного механизма. Китай был назван как один из возможных гарантов», — отметил собеседник портала.

«В ходе обсуждения вопроса гарантий безопасности для Украины представители сторон упомянули КНР как потенциального участника международного механизма. Китай был назван как один из возможных гарантов», — отметил собеседник портала.

Ранее иностранные СМИ предполагали, что на саммите в Аляске президент США Дональд Трамп предложил России предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава НАТО, но без вступления страны в альянс. Москва якобы выразила готовность обсуждать такие меры при условии отказа Киева от членства в НАТО, а детали возможного механизма коллективных гарантий обсуждались с участием европейских лидеров, Украины и генсека НАТО. Официально такая информация не подтверждалась, а Россия неоднократно подчеркивала, что сохраняет прежние цели СВО и стремится к их достижению.

