Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новой Москве загорелись неэксплуатируемое строение и склад

В ночь на 17 августа пожар возник в неэксплуатируемом строении и рядом расположенном складе в Щербинке в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

Источник: Life.ru

Пожар в Новой Москве. Видео © Telegram / Щербинка Новости.

По данным SHOT, причиной воспламенения мог послужить поджог. По предварительным данным, в помещении могли находиться люди. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Недавно пожар произошёл в элитном районе Подмосковья. 15 августа дом загорелся в коттеджном посёлке Береста, который находится прямо за МКАД, на берегу Живописной бухты Москвы-реки в Красногорске. Здание расположено совсем рядом с особняком российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова.