В Новой Москве загорелись неэксплуатируемое строение и склад

Недавно пожар произошёл в элитном районе Подмосковья. 15 августа дом загорелся в коттеджном посёлке Береста, который находится прямо за МКАД, на берегу Живописной бухты Москвы-реки в Красногорске. Здание расположено совсем рядом с особняком российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова.