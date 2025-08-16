Одна женщина ранена в результате атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область

В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа Белгородской области в результате удара украинского беспилотника по машине была ранена женщина. Об этом в субботу, 16 августа, сообщил губернатор региона Вячеслов Гладков.
— Бойцы самообороны доставили пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями грудной клетки и ног в больницу, — написал он в Telegram-канал.
У автомобиля выбиты стекла и посечен кузов, добавил Гладков.
Системы противовоздушной обороны сбили дрон Вооруженных сил Украины в небе над Воронежской областью, сообщили 16 августа в пресс-службе Министерства обороны РФ. По словам представителей ведомства, вражеская армия попыталась атаковать территорию российского региона около 17:00 по московскому времени.
Минобороны также отчиталось, что прошедшей ночью силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников над несколькими регионами страны и Азовским морем.