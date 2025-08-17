Неподалеку от Крымского моста нашли мины

«В Ленинском районе пиротехники МЧС России уничтожили восемь противотанковых мин и один саперный заряд. Работу осложняла близость к железнодорожному полотну», — уточнили в пресс-службе министерства.
На кадрах видно, что мины обнаружили под слоем грунта в нескольких метрах от железнодорожного полотна. Специалисты вели работы в перерывах между движением составов.
Ранее в Амурской области сотрудники ФСБ задержали жителя за попытку диверсии на железнодорожном перегоне Транссиба. Ему грозит до 20 лет колонии.