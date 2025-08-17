Неподалеку от Крымского моста нашли мины

Девять взрывоопасных предметов нашли сотрудники МЧС у железнодорожных путей неподалеку от Крымского моста. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму в Telegram-канале, опубликовав видео обезвреживания боеприпасов.