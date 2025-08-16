Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом отверг критику Национального радио после обнаружения в отеле документов Госдепа

Белый дом отверг обвинения Национального общественного радио США (NPR) в нарушении норм безопасности. Это случилось после того, как в гостинице Анкориджа в штате Аляска были обнаружены документы, предположительно относящиеся к Госдепартаменту и посвященные встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

В Вашингтоне выразили недоумение по поводу найденных журналистами бумаг.

Белый дом отверг обвинения Национального общественного радио США (NPR) в нарушении норм безопасности. Это случилось после того, как в гостинице Анкориджа в штате Аляска были обнаружены документы, предположительно относящиеся к Госдепартаменту и посвященные встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Смешно, что NPR публикует несколько страниц обеденного меню, называя это “нарушением норм безопасности”. Именно из-за таких самопровозглашенных “журналистских расследований” их никто не воспринимает всерьез. И они, благодаря президенту США, больше не получают финансирование из средств налогоплательщиков», — процитировал канал ABC заместителя пресс-секретаря Белого дома Анну Келли.

Как сообщало URA.RU, ранее Национальное общественное радио США заявило, что в гостинице Анкориджа были найдены забытые документы, предположительно связанные с переговорами президентов России и США. Якобы в материалах содержались детали о времени и месте саммитов, а также контактные данные американских чиновников.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше