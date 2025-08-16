Ричмонд
Купался в запрещенном месте. В Могилеве работники ОСВОД спасли тонущего молодого человека

Компания молодых людей отдыхала на Печерском водохранилище, когда они решили искупаться. Один из них не рассчитал свои силы и начал тонуть на расстоянии 35 м от берега и на глубине около 2 м.

16 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Могилеве работники ОСВОД спасли тонущего молодого человека, который купался в запрещенном месте, сообщили БЕЛТА в ОСВОД.

Компания молодых людей отдыхала на Печерском водохранилище, когда они решили искупаться. Один из них не рассчитал свои силы и начал тонуть на расстоянии 35 м от берега и на глубине около 2 м.

Дежурная смена Печерской спасательной станции ОСВОД незамедлительно выбыла на место происшествия на спасательном катере. Парня подняли на борт, доставили на берег и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. -0-