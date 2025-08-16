Палаточный лагерь, голодовка и полиция: что происходит на протестах в Кишиневе

Толпа протестующих в Кишиневе вышла против правительства и столкнулась с полицией.
В Кишиневе проходят протесты сторонников блока «Победа», которые вылились в разгон палаточного лагеря полицией и объявление голодовки советником башкана Гагаузии. Акции сопровождались задержаниями, в том числе людей в костюмах Пикачу, Лабубы и белого медведя. Подробности в материале URA.RU.
Оппозиция вышла на улицы.
В Кишиневе продолжаются акции протеста сторонников политблока «Победа». Граждане выступают против действующего правительства, требуя перемен и поддержки политзаключенных. В городе фиксируются столкновения митингующих с полицией.
Разгон палаточного лагеря.
Возле железнодорожного вокзала полиция потребовала от протестующих разойтись. По сообщениям местных СМИ, палаточный городок был жестко разогнан: сотрудники силовых структур не стали предупреждать участников и сразу снесли палатки, повредив имущество и напугав людей. Участники акции назвали происходящее «позором».
Голодовка как форма протеста.
Советник башкана Гагаузии Михаил Влах объявил бессрочную голодовку. По его словам, это реакция на действия полиции, которая разгромила палатки. Влах уверен, что его поддержат многие сторонники Евгении Гуцул. Главная цель протестующих, подчеркнул он, — добиться того, чтобы их услышали за пределами Молдовы.
Символичные задержания.
Ситуация приобрела и неожиданный оттенок. Во время разгона полиция задержала участников в костюмах Лабубы, Пикачу, белого медведя и зайца. Все они оказались в автозаке. Этот эпизод вызвал оживленные обсуждения в соцсетях и стал одним из самых заметных моментов дня.