Российские силы ПВО сбили четыре дрона над тремя регионами

Российские системы ПВО вечером 16 августа сбили четыре украинских беспилотника над Белгородской, Курской и Орловской областями. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В субботу, 16 августа, в период с 22:20 до 22:50 по московскому времени средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Два дрона перехвачены над Белгородской областью, по одному — над Курской и Орловской областями», — говорится в telegram-канале министерства. По данным военного ведомства, воздушные цели продолжают фиксироваться и над территорией Брянской области.

Атаки беспилотников на российские регионы продолжаются на протяжении последних недель. Так, 9 августа российские ПВО уничтожили 26 украинских дронов в разных областях страны, а ранее, 21 июля, было сбито 25 беспилотников, в том числе над Брянской, Орловской и Курской областями. Министерство обороны регулярно сообщает о перехвате воздушных целей в приграничных регионах.