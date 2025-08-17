Российские силы ПВО сбили четыре дрона над тремя регионами

«В субботу, 16 августа, в период с 22:20 до 22:50 по московскому времени средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Два дрона перехвачены над Белгородской областью, по одному — над Курской и Орловской областями», — говорится в telegram-канале министерства. По данным военного ведомства, воздушные цели продолжают фиксироваться и над территорией Брянской области.