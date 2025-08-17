В Пензенской области женщина ударила мужа вилами из-за отказа вернуться домой

Недавно трагический инцидент произошёл в Цимлянском районе Ростовской области. Там один мужчина застрелил другого во время рыбалки, когда они не смогли поделить место с отличным клёвом. Труп позже обнаружили в машине, оставленной на обочине грунтовой дороги. Преступник скрылся с места происшествия. Решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.