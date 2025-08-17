МЧС: Восемь мин нашли у железнодорожных путей неподалеку от Крымского моста

Восемь мин обнаружили сотрудники МЧС около железнодорожных путей неподалеку от Крымского моста. Об этом сообщили в субботу, 16 августа, в ГУ МЧС по Крыму.
— В Ленинском районе пиротехники МЧС РФ уничтожили восемь противотанковых мин и один саперный заряд. Работу осложняла близость к железнодорожному полотну, — сказано в Telegram-канале ведомства.
На опубликованных кадрах видно, что мины нашли под слоем грунта в нескольких метрах от железнодорожного полотна. Специалисты вели работы в перерывах между движением составов.
15 августа подмосковные спасатели обезвредили найденную около деревни Непейно неразорвавшуюся мину времен Великой Отечественной войны. Прибыв по указанным координатам, специалисты идентифицировали находку как 50-миллиметровую минометную мину времен ВОВ. После чего, используя специальный контейнер, взрывотехники перевезли боеприпас в безопасное место и обезвредили его согласно инструкции.
Ранее жители Подмосковья обнаружили на территории села Ивановское и поселка Привокзальный мину и артиллерийский снаряд времен ВОВ. Вызванные спасатели ликвидировали боеприпасы на полигоне.