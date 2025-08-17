Ричмонд
Мины обнаружили около железнодорожных путей неподалеку от Крымского моста

В Ленинском районе Крыма сотрудники МЧС России уничтожили девять взрывоопасных предметов, среди которых восемь противотанковых мин и один саперный заряд. Это произошло недалеко от Крымского моста, сообщает Главное управление МЧС России по республике.

Мины нашли в Крыму.

В Ленинском районе Крыма сотрудники МЧС России уничтожили девять взрывоопасных предметов, среди которых восемь противотанковых мин и один саперный заряд. Это произошло недалеко от Крымского моста, сообщает Главное управление МЧС России по республике.

По информации ведомства, работы проходили в непосредственной близости от железнодорожного полотна, что существенно усложняло задачу пиротехников. «Пиротехническим подразделением Главного управления МЧС России по Республике Крым были обнаружены и уничтожены 8 противотанковых мин и 1 саперный заряд. Работы выполнялись вблизи железнодорожного полотна, при этом движение поездов не приостанавливалось», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.

В ведомстве пояснили, что обезвреживание опасных находок проводилось поэтапно, с учетом расписания движения поездов и соблюдением всех мер безопасности. Специалисты МЧС обеспечили безопасность граждан и транспортной инфраструктуры. В результате проведенных мероприятий угроз для пассажиров и перевозок не возникло.