Пиротехники МЧС обезвредили 8 мин и сапёрный заряд неподалёку от Крымского моста

На востоке Крымского полуострова специалисты МЧС России ликвидировали девять взрывоопасных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Источник: Life.ru

Работа пиротехников. Видео © Telegram / МЧС России по Республике Крым.

«В Ленинском районе пиротехники МЧС России уничтожили 9 взрывоопасных предметов (8 противотанковых мин и 1 сапёрный заряд). Работу пиротехников осложняла близость к железнодорожному полотну», — говорится в сообщении.

Движение поездов не прерывалось: обезвреживание осуществлялось между проходами составов, что позволило сохранить безопасность и эксплуатацию линии.

Ранее стало известно, что на подъездах к Крымскому мосту свыше тысячи автомобилей выстроились в многочасовую очередь с полуострова. Затор начал формироваться ещё на рассвете, когда к 6:00 утра в ней насчитывалось 70 машин. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра не было.