Пиротехники МЧС обезвредили 8 мин и сапёрный заряд неподалёку от Крымского моста

Ранее стало известно, что на подъездах к Крымскому мосту свыше тысячи автомобилей выстроились в многочасовую очередь с полуострова. Затор начал формироваться ещё на рассвете, когда к 6:00 утра в ней насчитывалось 70 машин. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра не было.