Полиция снесла палатки участников протестной акции в Кишиневе

В мае 2023 года Евгения Гуцул победила на выборах главы в автономном регионе Гагаузия. Она шла от партии «Шор» молдавского олигарха Илана Шора, который в 2019 году на фоне уголовного преследования по делу «о краже миллиарда» уехал в Израиль, а сейчас проживает в Москве.