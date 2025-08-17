Полиция снесла палатки участников протестной акции в Кишиневе

В Кишиневе прошли задержания участников протестной акции оппозиционного блока «Победа», полиция убрала палатки на площади Кишиневского железнодорожного вокзала и, которые сторонники Илана Шора пытались там установить, пишет Pro TV.
Всего задержано около 150 человек, сообщил ТАСС заместитель башкана Михаил Влах.
Власти заявили, что демонстрация не была разрешена и противоречит закону. Накануне глава Генерального инспектората полиции Молдовы Виорел Чернэуцяну призвал людей не участвовать в акции протеста, предупредив, что штрафы за неповиновение могут достигать 7,5 тыс. леев (36 тыс. руб.) в день для каждого участника.
Хотя блок «Победа» объявил, что в протесте 16 августа могут принять участие до 10 тыс. человек, Ziarul de Gardă пишет, что на демонстрацию пришло всего несколько десятков человек.
Акция протеста оппозиции прошла в поддержку главе Гагаузии Евгении Гуцул. Ранее ее приговорили к семи годам лишения свободы по делу, связанному с ликвидированной партией «Шор».
В мае 2023 года Евгения Гуцул победила на выборах главы в автономном регионе Гагаузия. Она шла от партии «Шор» молдавского олигарха Илана Шора, который в 2019 году на фоне уголовного преследования по делу «о краже миллиарда» уехал в Израиль, а сейчас проживает в Москве.
Власти Молдавии победу Гуцул не признали. Президент Молдавии Майя Санду не стала включать Гуцул в правительство, заявив, что лидер оппозиции состоит в преступной группировке. Гуцул обвинила действующего президента в фальсификациях на выборах и заявила, что отправит ее на «свалку истории».
Гуцул была признана виновной по ст. 1812 УК Молдавии, касающейся незаконного финансирования политических партий и нарушений в управлении их средствами. Также ей вменяют координацию работы партийных офисов, которые, по данным обвинения, организовывали протестные акции осенью 2022 года. Гуцул заявила, что ее срок — приговор всей демократической системе Молдавии.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала приговор политическим решением против всенародно избранного политика и заявила, что он стал показателем «звериной средневековой сущности» людей, на которых сделал ставку Запад. Матвиенко также призвала поднять вопрос о преследовании Гуцул на всех возможных международных площадках.