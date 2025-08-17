МЧС: у Крымского моста обнаружили мины времен Великой Отечественной войны

В Крыму около железной дороги обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Республике.
Сообщается, что взрывоопасные предметы нашли в селе Перово Ленинского района. Речь идёт о восьми противотанковых минах и одном сапёрном заряде, которые лежали под толстым слоем грунта. Место, где нашли боеприпасы, расположено недалеко от Крымского моста. Уничтожением опасных находок занимались сапёры МЧС.
«Работу пиротехников осложняла близость к железнодорожному полотну. Движение поездов не приостанавливалось», — сказано в релизе.
Ранее в Жуковском районе нашли минометную мину времен Великой Отечественной войны.
Также сообщалось, что пять донных мин времен Великой Отечественной войны нашли строители при проведении работ в Кронштадте.
Напомним, взрывотехники уничтожили мину времен войны, найденную в Геленджике.