МЧС: у Крымского моста обнаружили мины времен Великой Отечественной войны

Сообщается, что взрывоопасные предметы нашли в селе Перово Ленинского района. Речь идёт о восьми противотанковых минах и одном сапёрном заряде, которые лежали под толстым слоем грунта. Место, где нашли боеприпасы, расположено недалеко от Крымского моста. Уничтожением опасных находок занимались сапёры МЧС.