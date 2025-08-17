Массовые протесты охватили Сербию

Массовые протесты в Сербии начались еще в ноябре 2024 года после трагедии на вокзале в Нови-Саде, где погибли 16 человек. С тех пор участники акций регулярно требуют досрочных парламентских выборов, а демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией, разрушением офисов правящей Сербской прогрессивной партии и задержаниями.