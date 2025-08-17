Жительница Белгородской области пострадала из-за удара беспилотника ВСУ

В Белгородской области ранена женщина в результате атаки БПЛА.
В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа в результате удара беспилотного летательного аппарата ВСУ по легковому автомобилю пострадала местная жительница. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Женщина получила минно-взрывную травму, а также осколочные ранения грудной клетки и нижних конечностей. Ее доставили в Грайворонскую центральную районную больницу бойцы местной самообороны», — уточнил Гладков в своем telegram-канале.
Подобные инциденты с применением беспилотников ВСУ в Белгородской области происходят не впервые. Ранее в результате атак дронов пострадали мирные жители в селах Щетиновка и Тогобиевка, а также в Белгороде, где были зафиксированы ранения и разрушения жилых домов. Власти региона регулярно сообщают о новых случаях обстрелов и принимают меры по оказанию медицинской помощи пострадавшим.