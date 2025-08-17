Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Белгородской области пострадала из-за удара беспилотника ВСУ

В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа в результате удара беспилотного летательного аппарата ВСУ по легковому автомобилю пострадала местная жительница. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области ранена женщина в результате атаки БПЛА.

В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа в результате удара беспилотного летательного аппарата ВСУ по легковому автомобилю пострадала местная жительница. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Женщина получила минно-взрывную травму, а также осколочные ранения грудной клетки и нижних конечностей. Ее доставили в Грайворонскую центральную районную больницу бойцы местной самообороны», — уточнил Гладков в своем telegram-канале.

Подобные инциденты с применением беспилотников ВСУ в Белгородской области происходят не впервые. Ранее в результате атак дронов пострадали мирные жители в селах Щетиновка и Тогобиевка, а также в Белгороде, где были зафиксированы ранения и разрушения жилых домов. Власти региона регулярно сообщают о новых случаях обстрелов и принимают меры по оказанию медицинской помощи пострадавшим.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше