Пожар в Щербинке в Новой Москве локализовали на площади 600 «квадратов»

Пожар в Щербинке в Новой Москве, где загорелись неэксплуатируемое строение и рядом расположенный склад, локализован на площади 600 квадратных метров. Об этом в воскресенье, 17 августа, сообщили в ГУ МЧС по столице.

— Огнеборцы локализовали пожар на площади 600 квадратных метров. На месте работают 56 специалистов и 13 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона, — сказано в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время проводятся работы по полной ликвидации загорания.

Вечером 16 августа сообщалось, что мощный пожар произошел на Люблинской улице в Щербинке — огонь охватил территорию площадью около 500 квадратных метров. По предварительным данным, внутри могут находиться люди.

Днем в городе Видном произошел крупный пожар на мусороперерабатывающем заводе. На месте происшествия работали 30 специалистов и семь единиц техники. Площадь локализованного возгорания составила две тысячи квадратных метров.

Ранее пожар и последующий взрыв случились в одном из производственных помещений на фабрике «Эластик» в Рязанской области. По предварительной информации, причиной стало нарушение техники безопасности.