Ранее в Министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию в Сербии. В ведомстве подчеркнули, что протесты в восточноевропейской стране выходят за рамки мирных акций, перерастая в уличные беспорядки. При этом Белград, несмотря на сложные условия, продолжает отстаивать суверенитет. В МИД выразили уверенность, что Сербия преодолеет попытки раскола общества и восстановит стабильность, столь важную в нынешний исторический период.