Массовые акции протеста охватили города Сербии. Видео © Х / DurrutiRiot.
Беспорядки начались после распространения в соцсетях видеозаписей действий силовиков в отношении демонстрантов. Участники протестов бросали файеры в здание местной администрации. Прибывшие на место пожарные потушили возгорание.
Также акции протеста проходят в Нови-Саде и Белграде, где активисты запускают фейерверки в здание Сербской прогрессивной партии. Протестующие требуют проведения досрочных парламентских выборов.
Полиция задержала 18 участников беспорядков в Валево и других городах Сербии. Цифра не окончательная, заявил глава МВД Ивица Дачич.
Ранее в Министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию в Сербии. В ведомстве подчеркнули, что протесты в восточноевропейской стране выходят за рамки мирных акций, перерастая в уличные беспорядки. При этом Белград, несмотря на сложные условия, продолжает отстаивать суверенитет. В МИД выразили уверенность, что Сербия преодолеет попытки раскола общества и восстановит стабильность, столь важную в нынешний исторический период.