Shot: Серия взрывов прогремела в Борисоглебске Воронежской области

Серия взрывов прозвучала в Борисоглебске Воронежской области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбивают украинские беспилотники, сообщил в воскресенье, 17 августа, Telegram-канал Shot.

— Очевидцы рассказали, что было слышно не менее четырех взрывов над городом. Также видны вспышки и слышна стрельба. По словам жителей, российские средства ПВО отрабатывают по дронам ВСУ, — сказано в публикации.

О последствиях на земле и пострадавших после атаки БПЛА пока не сообщалось.

В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа Белгородской области в результате удара украинского беспилотника по машине была ранена женщина, сообщил 16 августа губернатор региона Вячеслов Гладков.

Системы противовоздушной обороны сбили дрон Вооруженных сил Украины в небе над Воронежской областью, сообщили 16 августа в пресс-службе Министерства обороны РФ. По словам представителей ведомства, вражеская армия попыталась атаковать территорию российского региона около 17:00 по московскому времени.

Минобороны также отчиталось, что прошедшей ночью силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников над несколькими регионами страны и Азовским морем.

