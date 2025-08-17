Мерц, Макрон и Стармер не решили, поедут ли они поддерживать Зеленского на встрече с Трампом

«Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерены скоординировать свои действия и определить, кто из них сможет принять участие в переговорах в Белом доме 18 августа. Европейцы хотят избежать демонстративного характера визита и ожидают официального приглашения из Вашингтона», — отмечает Bild.