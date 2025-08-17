В Сербии протестующие атаковали полицию и разрушили здания суда

По его словам, наиболее тяжелая ситуация сложилась в городе Валево, где около 4 тыс. человек участвовали в акциях протеста. Были разгромлены и подожжены офисы Сербской прогрессивной партии. «К счастью, внутри никого не оказалось. Учитывая, что это жилое и офисное здание, где проживают люди, пожар мог поставить под угрозу их жизнь», — отметил министр. Также повреждены здания городской администрации, суда и прокуратуры.