Пожарный поезд направили для тушения пожара на станции Щербинка в Новой Москве

В районе станции Щербинка в Новой Москве загорелись складские помещения, не принадлежащие ОАО «РЖД». Об этом в воскресенье, 17 августа, сообщила Московская железная дорога (МЖД).

— Пожар начался в 23:10 в субботу, 16 августа. Для помощи в тушении возгорания направили пожарный поезд. В его составе цистерны с 153 тоннами воды и 4,7 тонны пенообразователя, — говорится в Telegram-канале МЖД.

Отмечается, что угрозы объектам инфраструктуры РЖД нет. На движение поездов ситуация не влияет.

Пожар в Щербинке в Новой Москве, где загорелись неэксплуатируемое строение и рядом расположенный склад, локализован на площади 600 квадратных метров. В настоящее время проводятся работы по полной ликвидации загорания.

Вечером 16 августа сообщалось, что мощный пожар произошел на Люблинской улице в Щербинке — огонь охватил территорию площадью около 500 квадратных метров. По предварительным данным, внутри могут находиться люди.