Мужчина повис на заборе после ДТП с квадроциклом в Раменском округе

В поселке Быково подмосковного Раменского округа после аварии с квадроциклом мужчина повис на заборе вверх ногами. Об этом сообщил в субботу, 16 августа, канал РЕН ТВ, ссылаясь на очевидцев.
Местные жители рассказали, что двое мужчин ехали на квадроцикле, не успели вовремя затормозить и врезались в забор. Предположительно, они были пьяны.
После ДТП один из них застрял на заборе, зацепившись джинсами за конструкцию. Обоих мужчин доставили в больницу, уточнили в публикации.
В этот же день мотоциклист не справился с управлением у съезда на автозаправку на 40-м километре Киевского шоссе в районе Внуково и разбился, врезавшись в отбойник. Мотоциклом Yamaha управлял уроженец Белграда с российским паспортом.
Движение на Проектируемом проезде № 7500 оказалось затруднено на 1,7 километра из-за аварии. Днем на Варшавском шоссе в районе дома 26 произошло ДТП с участием нескольких машин. Движение в районе аварии было затруднено на участке протяженностью около 2,4 километра.