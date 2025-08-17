В Пакистане за 48 часов из-за ливней и наводнений погибли 344 человека

Наибольшее число жертв зафиксировано в провинции Хайбер-Пахтунхва, где погибли 328 человек. Наиболее сильные удары стихии пришлись на округа Бунер, Сват, Мансехра, Баджаур и Баттаграм. Сотни жилых домов были разрушены или повреждены, нарушено электроснабжение, разрушены дороги, мосты и другие важные объекты инфраструктуры. Во многих районах отсутствует мобильная связь из-за повреждения базовых станций. Было эвакуировано около 3,8 тысячи человек, в спасательных операциях задействовано более двух тысяч сотрудников.