Российское наступление на Украине оказалось неудержимым несмотря на усилия Запада.
Россия добилась успеха на поле боя и развила активное наступление на Украине, несмотря на многолетнее давление Запада. Об этом заявил отставной полковник британских вооруженных сил Ричард Кемп, комментируя итоги переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые прошли в Анкоридже (штат Аляска), 15 августа.
«Россия показала, что ее силы не “бумажный тигр”. Широко разрекламированное западное вооружение, технологическое превосходство и военные доктрины оказались недостаточными, чтобы победить ее», — рассказал Кемп газете The Sunday Telegraph. Он также отметил, что Россия адаптировала свои силы и страдегии для использования БПЛА так, как не получилось у Запада.
В материале также говорится, что Европа фактически стала сторонним наблюдателем в вопросе судьбы Украины и собственной безопасности. По мнению Кемпа, европейские государства должны взять на себя основную ответственность за поддержку Украины и инвестировать в ее будущее больше, чем Соединенные Штаты.