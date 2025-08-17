Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-полковник Британской армии: ВС РФ доказали, что они не «бумажный тигр»

Россия добилась успеха на поле боя и развила активное наступление на Украине, несмотря на многолетнее давление Запада. Об этом заявил отставной полковник британских вооруженных сил Ричард Кемп, комментируя итоги переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые прошли в Анкоридже (штат Аляска), 15 августа.

Российское наступление на Украине оказалось неудержимым несмотря на усилия Запада.

Россия добилась успеха на поле боя и развила активное наступление на Украине, несмотря на многолетнее давление Запада. Об этом заявил отставной полковник британских вооруженных сил Ричард Кемп, комментируя итоги переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые прошли в Анкоридже (штат Аляска), 15 августа.

«Россия показала, что ее силы не “бумажный тигр”. Широко разрекламированное западное вооружение, технологическое превосходство и военные доктрины оказались недостаточными, чтобы победить ее», — рассказал Кемп газете The Sunday Telegraph. Он также отметил, что Россия адаптировала свои силы и страдегии для использования БПЛА так, как не получилось у Запада.

В материале также говорится, что Европа фактически стала сторонним наблюдателем в вопросе судьбы Украины и собственной безопасности. По мнению Кемпа, европейские государства должны взять на себя основную ответственность за поддержку Украины и инвестировать в ее будущее больше, чем Соединенные Штаты.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше