В Ростовской области пьяный неадекват напал на ребёнка

В Новочеркасске возле кафе пьяный мужчина избил ребёнка. Telegram-канал Don Mash сообщает, что причины конфликта пока неизвестны. Пострадавшего увезли врачи скорой помощи.

Источник: Life.ru

Драка. Видео © Telegram / Don Mash.

Мужчина также напал на взрослого посетителя заведения. Сотрудники полиции пресекли драку и задержали нападавшего. Сейчас решается вопрос о мерах пресечения.

А ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала двух мужчин за угрозы посетителям торгового центра с использованием муляжей оружия. Женщина написала заявление, в котором указала, что злоумышленники угрожали ей и её детям, показывая муляжи гранаты и пистолета. При обыске у них были обнаружены и изъяты страйкбольная граната и пневматический пистолет.