Франция выступила против демилитаризации Украины

«Каким бы ни был договор об урегулировании конфликта на Украине, он должен включать в себя четкие гарантии безопасности Киеву. Мы ведем разработку [гарантий безопасности] вместе с нашими британскими партнерами и “коалицией желающих”. Это потребует прежде всего наличия сильной украинской армии, поэтому любые намерения “демилитаризировать” Украину являются неприемлемыми», — заявил Аддад в интервью газете La Tribune Dimanche.