Франция выступила против демилитаризации Украины

Во Франции отказались демилитаризировать Украину.

Франция выступает против демилитаризации Украины и считает, что укрепление украинской армии должно стать частью гарантий ее безопасности. Об этом сообщил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.

«Каким бы ни был договор об урегулировании конфликта на Украине, он должен включать в себя четкие гарантии безопасности Киеву. Мы ведем разработку [гарантий безопасности] вместе с нашими британскими партнерами и “коалицией желающих”. Это потребует прежде всего наличия сильной украинской армии, поэтому любые намерения “демилитаризировать” Украину являются неприемлемыми», — заявил Аддад в интервью газете La Tribune Dimanche.

Министр уточнил, что страны коалиции, поддерживающие Киев, готовы взять на себя ведущую роль в обеспечении гарантий безопасности. Кроме того, по его словам, президент США Дональд Трамп выразил поддержку идее участия Соединенных Штатов в реализации этих гарантий.

На фоне удачных переговоров президентов России и США на Аляске, ЕС решил сохранить действующие антироссийские санкции. Более того, они планируют подготовиться к введению новых экономических ограничений, чтобы усилить давление на российскую экономику.

