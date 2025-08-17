Ричмонд
Губернатор Воронежской области рассказал об атаке БПЛА на регион

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Острогожском и Лискинском районах работают системы оповещения. Там объявлена тревога в связи с угрозой «непосредственного удара БПЛА».

Источник: РИА "Новости"

Как добавил Гусев в Telegram-канале, на востоке области и над Воронежем уничтожены несколько беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет. В Воронеже в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление в нескольких квартирах жилого дома.

Угроза атаки БПЛА в Воронежской области продолжает действовать.

