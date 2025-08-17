Ричмонд
В Воронеже в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление квартир

Остекление нескольких квартир жилого дома в Воронеже было повреждено утром 17 августа из-за падения обломков уничтоженных беспилотников. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Над Воронежской областью сбито несколько БПЛА.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на востоке области и над Воронежем уже были обнаружены, подавлены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов», — написал глава региона. Он подчеркнул, что в результате падения обломков БПЛА зафиксированы повреждения остекления в ряде квартир жилого дома. «Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — добавил губернатор в своем официальном telegram-канале.

Ранее над Воронежем и в нескольких районах области также были уничтожены более 25 беспилотников, в результате чего пострадали трое местных жителей, а ряду квартир был нанесен ущерб. Тогда местные власти организовали восстановительные работы и оказали помощь пострадавшим.

