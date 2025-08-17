Ричмонд
Гусев: в Воронеже при падении обломков БПЛА повреждены несколько квартир

Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Источник: Аргументы и факты

В Воронеже в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины повреждено остекление в ряде квартир, проинформировал Александр Гусев.

Губернатор Воронежской области уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

«По предварительным данным, пострадавших нет. В Воронеже в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление в ряде квартир жилого дома», — написал он в Telegram.

По словам Гусева, дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы в восточной части Воронежской области и над Воронежем уже было выявлено, подавлено и ликвидировано несколько беспилотников ВСУ.

Губернатор заявил, что в настоящее время режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Ранее сообщалось, что в Белгороде при атаке беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины на частный дом пострадал мужчина.

