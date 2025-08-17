Гусев: В ряде квартир Воронежа повреждено остекление из-за падения обломков БПЛА

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на востоке области и над Воронежем были обнаружены, подавлены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев в своём телеграм-канале.
Ранее в Воронежской области зафиксировали около 10 взрывов над Лисками и Острогожском. Также очевидцы сообщили о звуке мотора в небе. Серия хлопков прогремела и в Борисоглебске. Местные жители рассказали, что прозвучало не менее четырёх взрывов. На всей территории области действует угроза атаки беспилотников.
