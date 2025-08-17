Ричмонд
В Татарстане ввели режим «Беспилотная опасность»

Власти Республики Татарстан ввели режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщает МЧС России через официальное приложение ведомства.

«Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим “Беспилотная опасность”», — говорится в сообщении министерства.

Подробности о возможных ограничениях для жителей и предприятий региона в сообщении не приводятся. Ранее аналогичные меры принимались в ряде российских регионов для обеспечения безопасности граждан и объектов инфраструктуры в условиях повышенной угрозы со стороны беспилотников.

Ранее режим «Беспилотная опасность» в Татарстане уже вводился в случаях, когда в сторону региона фиксировалось движение дронов. Тогда власти предупреждали о возможных временных ограничениях сотовой связи и просили жителей не публиковать фото и видео с беспилотниками для обеспечения безопасности.