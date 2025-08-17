В Татарстане ввели режим «Беспилотная опасность»

Ранее режим «Беспилотная опасность» в Татарстане уже вводился в случаях, когда в сторону региона фиксировалось движение дронов. Тогда власти предупреждали о возможных временных ограничениях сотовой связи и просили жителей не публиковать фото и видео с беспилотниками для обеспечения безопасности.