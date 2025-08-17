Пожар на станции Щербинка в Новой Москве потушили

Пожар в Щербинке в Новой Москве, где загорелись неэксплуатируемое строение и рядом расположенный склад, ликвидировали. Об этом в воскресенье, 17 августа, сообщили в ГУ МЧС по столице.
— Пожар ликвидирован. Никто не пострадал, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Пожар начался в 23:10 в субботу, 16 августа. Для помощи в тушении возгорания направили пожарный поезд. В его составе цистерны с 153 тоннами воды и 4,7 тонны пенообразователя.
Пожар в Щербинке был локализован на площади 600 квадратных метров.
Вечером 16 августа сообщалось, что мощный пожар произошел на Люблинской улице в Щербинке — огонь охватил территорию площадью около 500 квадратных метров. По предварительным данным, внутри могут находиться люди.