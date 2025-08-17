Ричмонд
Shot: Около 10 взрывов прогремели над Лисками и Острогожском Воронежской области

Около 10 взрывов прозвучали над Лисками и Острогожском Воронежской области. Силы противовоздушной обороны продолжают сбивать украинские беспилотники, сообщил в воскресенье, 17 августа, Telegram-канал Shot.

— Местные жители рассказали, что было слышно около 10 взрывов и видны вспышки в небе. Система ПВО сработала по украинским БПЛА. Также был слышен звук мотора в небе, — говорится в публикации.

Объявлена воздушная тревога.

Серия взрывов прозвучала в Борисоглебске Воронежской области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбивают украинские беспилотники, сообщил ранее Telegram-канал Shot.

В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа Белгородской области в результате удара украинского беспилотника по машине была ранена женщина, сообщил 16 августа губернатор региона Вячеслов Гладков.

Системы противовоздушной обороны сбили дрон Вооруженных сил Украины в небе над Воронежской областью, сообщили 16 августа в пресс-службе Министерства обороны РФ. По словам представителей ведомства, вражеская армия попыталась атаковать территорию российского региона около 17:00 по московскому времени.

