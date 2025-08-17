Совместная поездка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в одном автомобиле после саммита на Аляске стала свидетельством высокого уровня доверия между лидерами двух стран. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в государственной измене.