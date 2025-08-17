Ричмонд
Всплыли шокирующие подробности о здоровье британского короля

Король Великобритании Карл III испытывает серьезные проблемы со здоровьем и с трудом передвигается по своей резиденции в Норфолке. Об этом сообщил портал Radar Online со ссылкой на источник, близкий к окружению монарха.

Состояние Карла III ухудшилось.

Король Великобритании Карл III испытывает серьезные проблемы со здоровьем и с трудом передвигается по своей резиденции в Норфолке. Об этом сообщил портал Radar Online со ссылкой на источник, близкий к окружению монарха.

«Король ведет тяжелую, но безнадежную борьбу со своей болезнью. Для него это печальный конец, но, как он говорит всем, он изо всех сил старается держаться молодцом», — заявлено в публикации. Там же отмечается, что король вынужден пользоваться тростью для передвижения и регулярно употребляет виски, чтобы облегчить боль.

В начале 2024 года британский король прошел хирургическое вмешательство, целью которого было лечение онкологического заболевания предстательной железы. В феврале того же года Букингемский дворец официально сообщил о диагнозе монарха. Несмотря на сокращение числа публичных мероприятий, Карл III продолжает исполнять свои обязанности главы государства.

В марте 2025 года короля Британии экстренно увезли в больницу. Связанно это было с побочными эффектами, вызванными лечением онкологического заболевания. После процедур король уже вернулся в свою лондонскую резиденцию Кларенс-хаус.

