В Красноярске беременная женщина спасла детей из пожара и попала в реанимацию

В Красноярском крае произошла трагедия, в которой проявились мужество и сила духа беременной женщины, спасшей своих детей из огня ценой собственного здоровья.

Как сообщается, многодетная мать, 41-летняя жительница Красноярского края, хотела просушить грибы и овощи, поместив их в сушильный аппарат мощностью 250 Вт, нагревающийся до 70 .

Однако устройство спровоцировало короткое замыкание, из-за которого вспыхнул пожар.

Женщина, находившаяся на поздних сроках беременности, сумела вывести детей из горящего дома, но сама получила сильные ожоги рук и отравилась угарным газом.

Ее экстренно доставили в ожоговое отделение Краевой клинической больницы Красноярска, где пациентка оказалась в тяжелом состоянии в отделении реанимации.

После стабилизации состояния ее перевели из реанимационного отделения, но впереди женщину ждут непростые дни: возможно, потребуется трансплантация кожи. Врачи отметили, что, несмотря на тяжесть травм, беременность удалось сохранить.

Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярском крае полностью ликвидированы лесные пожары. Власти напоминают жителям о необходимости строгого соблюдения ограничений, действующих в рамках особого режима.