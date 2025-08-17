ВСУ атаковали Воронежскую область, повреждена ЛЭП

Срочная новость.
Около пяти беспилотников атаковали Воронежскую область в трех районах. Повреждена ЛЭП, также задержано движение поездов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
