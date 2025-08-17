Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали Воронежскую область, повреждена ЛЭП

Около пяти беспилотников атаковали Воронежскую область в трех районах. Повреждена ЛЭП, также задержано движение поездов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Срочная новость.

Около пяти беспилотников атаковали Воронежскую область в трех районах. Повреждена ЛЭП, также задержано движение поездов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.