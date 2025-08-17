Пожар в частном доме потушили в Хабаровске

В Хабаровске загорелся частный деревянный дом на улице Кишиневской. Пожарные быстро прибыли на место и потушили огонь. Никто из жильцов не пострадал. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На улице Кишиневской в Хабаровске спасатели МЧС получили сообщение о возгорании в одноэтажном деревянном доме. Пламя охватило три комнаты на площади около 30 квадратных метров.
«Бойцы оперативно локализовали огонь и не дали ему распространиться дальше. Жителей дома на месте происшествия не было, поэтому пострадавших нет. Дознаватели МЧС приступили к установлению причины возгорания», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Ночью помощь пожарных понадобилась и в переулке Тупиковом. Там загорелась пристроенная деревянная веранда. Бойцы справились с пламенем за 40 минут, также никто не пострадал. Причины возгорания выясняют дознаватели.